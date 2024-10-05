Энн Хэтэуэй высказалась о возвращении в «Дневники принцессы 3»

Энн Хэтэуэй объявила о продолжении истории фильма «Как стать принцессой». Актриса подтвердила, что вновь исполнит роль принцессы Дженовии.
Актриса поделилась видео с фрагментами предыдущих частей, в которых ее героиня реагирует на признание о своем статусе принцессы. «Чудеса случаются! Сказка продолжается», — прокомментировала Энн.
Режиссером станет Адель Лим, известная по «Райе и последнему дракону», а продюсером — Дебра Мартин Чейз, работавшая над вторым фильмом.
Ранее 41-летняя Энн Хэтэуэй показала честное фото без макияжа.