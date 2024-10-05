Мишустин поздравил народного артиста Александра Михайлова с юбилеем

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста Александра Михайлова с 80-летием. Телеграмма опубликована на сайте правительства.
«Вы блестяще сыграли десятки запоминающихся ролей на театральной сцене и в кино. Фильмы с вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа и пользуются популярностью у нескольких поколений зрителей. Вы успешно реализовали себя не только как актер, режиссер и певец, но и как замечательный педагог. Много лет вы передаете студентам ВГИКа знания и опыт, делитесь секретами мастерства», — отметил премьер-министр.
Мишустин также пожелал актеру крепкого здоровья и благополучия.
Александр Михайлов наиболее известен по главной роли в фильме «Любовь и голуби», Также снимался в таких фильмах, как «Мужики!», «Карнавал», «Одиноким предоставляется общежитие» и др.
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