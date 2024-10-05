Мишустин поздравил народного артиста Александра Михайлова с юбилеем

«Вы блестяще сыграли десятки запоминающихся ролей на театральной сцене и в кино. Фильмы с вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа и пользуются популярностью у нескольких поколений зрителей. Вы успешно реализовали себя не только как актер, режиссер и певец, но и как замечательный педагог. Много лет вы передаете студентам ВГИКа знания и опыт, делитесь секретами мастерства», — отметил премьер-министр.