Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин поздравил народного артиста Александра Михайлова с юбилеем

Премьер-министр РФ пожелал актеру крепкого здоровья и благополучия
Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби»
Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста Александра Михайлова с 80-летием. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Вы блестяще сыграли десятки запоминающихся ролей на театральной сцене и в кино. Фильмы с вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа и пользуются популярностью у нескольких поколений зрителей. Вы успешно реализовали себя не только как актер, режиссер и певец, но и как замечательный педагог. Много лет вы передаете студентам ВГИКа знания и опыт, делитесь секретами мастерства», — отметил премьер-министр.

Мишустин также пожелал актеру крепкого здоровья и благополучия.

Александр Михайлов наиболее известен по главной роли в фильме «Любовь и голуби», Также снимался в таких фильмах, как «Мужики!», «Карнавал», «Одиноким предоставляется общежитие» и др.

Ранее Александр Михайлов прокомментировал новости о госпитализации