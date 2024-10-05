Предварительные сборы «Джокера 2» оказались в два раза меньше оригинальной части

При этом картину одинаково негативно встретили критики и зрители. Фильм получил оценку D на CinemaScore — худший результат для кинокомикса в истории. У первого «Джокер» на том же агрегаторе рейтинг B+. На Rotten Tomatoes у сиквела всего 33% «свежести».