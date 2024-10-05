Сергей Безруков поддержал квадроберов

Напомним, ранее произошел инцидент с восьмилетней квадробершей Марьяной во время одного из концертов Mia Boyka. Певица пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Та подтвердила, что увлекается квадробикой. Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.