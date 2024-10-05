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Сергей Безруков поддержал квадроберов

Артист заявил, что квадроберы могут стать актерами в будущем
Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Сергей Безруков поддержал квадроберов и заявил, что подражание животным раскрепощает детей. Его слова передает издание 78.ru.

Актер напомнил, что на первых курсах театральных вузов студентов учат изображать животных и ставят им за это оценки. Он добавил, что квадроберы могут стать актерами в будущем.

«Это было довольно-таки интересно, такое актерское, ведь у каждого животного есть характер, и когда ты настолько точно его воспроизводишь…» — отметил Безруков.

Артист считает, что для детей увлечение квадробингом — определенная игра, поэтому ничего страшного в этом нет.

Недавно в Госдуме захотели законодательно запретить пропаганду квадроберства. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о разработке соответствующего законопроекта.

В российском парламенте назвали детей с кошачьими ушами и хвостом «жертвами пропаганды». В новом законе, уточняла Лантратова, пойдет речь не только о квадробинге, но и запрете пропаганды «деструктивной идеологии».

Напомним, ранее произошел инцидент с восьмилетней квадробершей Марьяной во время одного из концертов Mia Boyka. Певица пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Та подтвердила, что увлекается квадробикой. Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.