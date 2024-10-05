Василий Ливанов находится в реанимации

1 октября Telegram-канал 112 заявил, что Ливанову провели операцию и его жизни ничего не угрожает. По его данным, актер перенес уже третий инфаркт мозга. Его семья госпитализацию не подтверждала.



5 октября Mash заявил, что у 89-летнего артиста остановилось сердце во время операции, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.