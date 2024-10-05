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Василий Ливанов находится в реанимации

НИИ Склифосовского: актер находится в тяжелом состоянии
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: PersonaStars

Народный артист РСФСР Василий Ливанов продолжает находиться в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщили РБК в медучреждении.

«Актер Василий Ливанов лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжелое», — пишет РБК.

Другая информация не приводится.

По данным российских Telegram-каналов, актеру стало плохо 29 сентября, после чего его госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

1 октября Telegram-канал 112 заявил, что Ливанову провели операцию и его жизни ничего не угрожает. По его данным, актер перенес уже третий инфаркт мозга. Его семья госпитализацию не подтверждала.

5 октября Mash заявил, что у 89-летнего артиста остановилось сердце во время операции, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее супруга Василия Ливанова рассказала о его состоянии после госпитализации.