В Молдавии запретили показ «Смешариков» на ТВ

Служба информации и безопасности Молдавии запретила телеканалам страны транслировать российский мультсериал «Смешарики». Об этом сообщает агентство «Регнум».
Власти Молдавии сообщили, что мультсериал угрожает национальной безопасности страны. При этом подробности, которые вызвали такую реакцию, не уточняются.
Напомним, ранее в Армении запретили трансляцию двух программ Владимира Соловьева. Под запрет попали две программы российского журналиста.
Ранее стало известно, что звезда «Улиц разбитых фонарей» снимется в фильме по «Смешарикам».