Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии запретили показ «Смешариков» на ТВ

Власти Молдавии заявили, что мультсериал угрожает национальной безопасности страны
Смешарики
Смешарики

Служба информации и безопасности Молдавии запретила телеканалам страны транслировать российский мультсериал «Смешарики». Об этом сообщает агентство «Регнум».

Власти Молдавии сообщили, что мультсериал угрожает национальной безопасности страны. При этом подробности, которые вызвали такую реакцию, не уточняются.

Напомним, ранее в Армении запретили трансляцию двух программ Владимира Соловьева. Под запрет попали две программы российского журналиста. 

Ранее стало известно, что звезда «Улиц разбитых фонарей» снимется в фильме по «Смешарикам».