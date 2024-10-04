В Петербурге заметили афиши с Боратом вместо звезды «Великолепного века»

На улицах Санкт-Петербурга заметили афиши выставки художника Никаса Сафронова, на которых вместо специального гостя, турецкого актера Бурака Озчивита, изображен персонаж Борат в исполнении актера Саши Барона Коэна из одноименного фильма Ларри Чарльза. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».