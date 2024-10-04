Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге заметили афиши с Боратом вместо звезды «Великолепного века»

Вместо Бурака Озчивита на афишах изображен Саша Барон Коэн в образе Бората
Кадр из фильма «Борат 2»
Кадр из фильма «Борат 2»

На улицах Санкт-Петербурга заметили афиши выставки художника Никаса Сафронова, на которых вместо специального гостя, турецкого актера Бурака Озчивита, изображен персонаж Борат в исполнении актера Саши Барона Коэна из одноименного фильма Ларри Чарльза. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

Озчивит — звезда сериала «Великолепный век». Он является большим поклонником современного искусства и знаком с творчеством Сафронова. Приехав в Россию на съемки, он не упустил возможности посетить выставку художника в качестве приглашенной знаменитости.

Ранее стало известно, что Озчивит снялся в одной из основных ролей в новой части франшизы «Елки».