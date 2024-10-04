Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино

Она работала в киностудии с 1959 по 1991 год. Заслуженный работник культуры России отметил, что Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах. «Ее визитка — гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине Бориса Степанцева “Щелкунчик”», — написал Капков.