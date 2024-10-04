Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино

Художник-мультипликатор Марина Восканьянц, которая являлась одним из создателей мультфильмов о Простоквашино, умерла на 91-м году жизни. Об этом шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков сообщил в своем Telegram-канале.
Она работала в киностудии с 1959 по 1991 год. Заслуженный работник культуры России отметил, что Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах. «Ее визитка — гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине Бориса Степанцева “Щелкунчик”», — написал Капков.
Марина Восканьянц работала над такими картинами, как «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка» и «Приключения пингвиненка Лоло». Также художник-мультипликатор была преподавателем во ВГИКе, она является обладателем наград за свой вклад в анимацию.