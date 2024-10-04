Кейт Хадсон показала повзрослевшую младшую дочь

В 2011-м — второго сына Бингема. Его отцом стал Мэттью Беллами, солист группы Muse. С 2016 года Хадсон состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой. В сентябре 2021 года пара объявила о помолвке, но свадьба пока так и не состоялась.