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Кейт Хадсон показала повзрослевшую младшую дочь

Недавно Рани исполнилось шесть лет

Кейт Хадсон в личном блоге опубликовала фото с празднования дня рождения ее младшей дочери Рани — 2 октября девочке исполнилось шесть лет. Также звезда романтической комедии «Война невест» показала архивные кадры с дочерью.

На одним из снимков они запечатлены вместе на спортивном мероприятии, а на другом Рани сидит рядом со своим отцом, музыкантом Дэнни Фуджикавой. Также Хадсон показала, как ее дочь веселится и вяжет на больших cпицах.

«Моя красивая, смешная, отважная, заботливая, эмпатичная, безумная, веселая леди! 6 лет пролетели незаметно. Мы празднуем твою жизнерадостность — сегодня и всегда. Моя леди Весы! Веселого, веселого дня рождения», — написала актриса.

У Кейт Хадсон, помимо Рани, есть старшие сыновья. В 2004 году она родила своего первенца Райдера от Криса Робинсона, с которым прожила семь лет.

В 2011-м — второго сына Бингема. Его отцом стал Мэттью Беллами, солист группы Muse. С 2016 года Хадсон состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой. В сентябре 2021 года пара объявила о помолвке, но свадьба пока так и не состоялась.