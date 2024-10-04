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52-летнего Бена Аффлека сняли с окрашенной бородой на прогулке

Актер освежил имидж на фоне расставания с Дженнифер Лопез
Бен Аффлек
Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Бен Аффлек сменил имидж. Кадры публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 52-летнюю голливудскую знаменитость во время прогулки с 15-летней дочерью в Санта-Монике, Калифорния. Артист предстал на фото в голубой рубашке на пуговицах, заправленной в классические черные брюки.

Звезда «Бэтмена» также надел туфли со шнуровкой и дополнил образ серебристыми часами. Кроме того, он сделал короткую стрижку и окрасил седую бороду в черный цвет.

Ранее были названы возможные потери Дженнифер Лопез из-за развода с Аффлеком.