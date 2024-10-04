«Джокер 2» стартовал в прокате с провальным рейтингом

По мнению первых зрителей, фильм получился пустым и скучным, необычный прием с жанром мюзикла не помогает сохранить атмосферу, а сильные актерские перформансы Леди Гаги и Хоакина Феникса являются лишь ложкой меда в бочке дегтя.