Актриса Бардо «сбежала» из России: «Просто кайф»

Бардо восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Звезда признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году артистка решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались. У пары есть общий сын Эрик, мальчик родился 31 мая 2016 года.