В декабре признанному красавцу Голливуда исполнится 61, и его фанаты, глядя на его последние фото, где он все также хорош, верят, что он никогда не состарится. Но годы неумолимы даже для небожителей: три года назад Питт признался, что уже стал ощущать свой возраст и в связи с этим ценить комфорт и простоту в одежде. Брэд также сообщил, что хотел бы больше времени находиться за камерой.