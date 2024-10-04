В 60 лет жизнь только начинается: мы перефразировали культовую цитату, чтобы показать, что у голливудских красавчиков, разменявших шестой десяток, нет недостатка в ролях и поклонниках. Составили список из восьми наиболее ярких счастливчиков, попавших в эту возрастную категорию.
1. Брэд Питт
В декабре признанному красавцу Голливуда исполнится 61, и его фанаты, глядя на его последние фото, где он все также хорош, верят, что он никогда не состарится. Но годы неумолимы даже для небожителей: три года назад Питт признался, что уже стал ощущать свой возраст и в связи с этим ценить комфорт и простоту в одежде. Брэд также сообщил, что хотел бы больше времени находиться за камерой.
У экс-супруга Анджелины Джоли, напомним, есть своя кинокомпания и последние несколько лет он действительно проводит за камерой. Питт стал продюсером нескольких фильмов, среди которых «К звездам», «Отец невесты» и даже «Битлджус Битлджус». От появления в кадре Брэд не отказался. В сентябре, например, вышел комедийный триллер «Одинокие волки», в котором он и Джордж Клуни сыграли наемных убийц.
На 2025 год намечена премьера спортивной драмы «Формула 1», в которой Питт исполняет роль ветерана автоспорта Сонни Хэйса. По сюжету бывший гонщик решает вернуться в высшую лигу, чтобы выступить наставником для молодого спортсмена. Посетив ради съемок настоящую гонку, Брэд Питт смотрелся не хуже 43-летнего Фернандо Алонсо, самого возрастного пилота в нынешних гонках.
2. Киану Ривз
В сентябре этого года Киану Ривз разменял седьмой десяток. К выводу, что актер находится в отличной форме, зрители пришли, посмотрев четвертые части «Матрицы» и «Джона Уика». Поклонники сходятся во мнении, что своей моложавостью актер все-таки обязан хорошим генам, ведь Киану не пренебрегает фаст-фудом, судя по снимку папарацци, ставшему впоследствии мемом.
Другой причиной, по которой Киану Ривз не выглядит на свой возраст, фанаты называют его отношения с художницей Александрой Грант, которая на восемь лет моложе звезды. Влюбленные встречаются с 2019 года, и, по словам знакомых Ривза, он очень счастлив рядом с подругой.
Более 20 лет назад актер пережил трагедию: сначала случилась беда с дочерью, которая появилась на свет мертворожденной, затем скончалась и мама девочки Дженнифер Сайм. Из-за несчастий Кеану ушел в себя и долгое время считался самым грустным актером Голливуда, а теперь, кажется, поверил в лучшее и даже стал улыбаться, глядя в камеру.
3. Джонни Депп
До встречи с Эмбер Херд звезда фильмов Тима Бертона слыл чертовски обаятельным и привлекательным сердцеедом. Одним из секретов было то, что Джонни Депп, хоть и играл безбашенных парней, все же предпочитал размеренную жизнь семьянина. Такое влияние на Джонни оказала Ванесса Паради, с которой он 12 лет состоял в фактическом браке. Бракоразводный процесс с Эмбер, сопровождаемый скандалами, и «отмена» в Голливуде порядком потрепали ему нервы и сказались на здоровье и внешности.
Актер не скатился на дно, взял себя в руки и восстановил репутацию, а теперь серьезно намерен вернуть себе форму, пусть для этого и придется обратиться к пластическим хирургам. О том, что Депп воспрял духом, говорят его новые шаги в профессии. Джонни снял фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия», в котором рассказывается о трех днях из жизни известного художника Амедео Модильяни. По словам режиссера, биография творца, в которой есть место и взлетам, и падениям, перекликается и с его жизнью.
4. Том Круз
Звезде франшизы «Миссия невыполнима» — 62, и недавно Том Круз заявил, что будет сниматься в боевике и в преклонном возрасте. Чуть позже режиссер фильма Кристофер Маккуорри признался, что для седьмой части фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая» он вообще-то хотел «омолодить» Круза и воспользовался искусственным интеллектом. Протестировав технологию, Маккуори обнаружил, что был так увлечен тем, как выглядел Том, что пропустил его игру. Поэтому от идеи отказались, чтобы не отвлекать зрителя от мастерства артиста.
Что касается омоложения, по данным коллег Круза, он не пренебрегает современной косметологией и делает «уколы красоты». Об этом свидетельствуют последние фото Тома, на которых его лицо выглядит одутловатым. По мнению экспертов, Круз мог прибегать к услугам и пластических хирургов, о чем говорят следы липосакции. Фанаты в защиту своего любимца твердят, что дряблый живот знаменитости — вполне естественно для человека в 60 лет.
5. Джордж Клуни
Накануне своего 60-летия Джордж Клуни признался, что не в восторге от приближающегося юбилея, но это все же лучше, чем быть мертвым. Слова актера могут означать, что Джордж принимает свой возраст. Это подтверждают и факты. Так, свою первую любовь Клуни встретил в 52 года. В 56 актер впервые стал отцом: у него и его супруги Амаль родились близнецы Элла и Александр.
Сейчас голливудскому красавчику 63 года, и он по-прежнему обожает устраивать мальчишеские выходки и шутить над коллегами. Наверняка что-то подобное происходило на съемках боевика «Одинокие волки» с Брэдом Питтом, в котором давние приятели изображают двух фиксеров и соперничают друг с другом, по ошибке взяв один и тот же заказ. В фильме герои шутят на тему возраста, устраивают погони и перестрелки и проворачивают авантюрные трюки.
6. Кевин Костнер
Звезда «Телохранителя» Кевин Костнер в свои 69 лет выглядит подтянуто и довольно моложаво. Возможно, секрет в позднем отцовстве, ведь трое из семи детей Костнера появились, когда ему было за 50. Сам Костнер как-то говорил, что напрочь забыл о гантелях, потому что поднимает своих отпрысков миллион раз в день, а потом бегает за ними, когда они рассыпаются в разные стороны.
Сейчас сыновья и дочери Кевина Костнера уже взрослые, поэтому способны составить звездному папе компанию для выхода в свет. На премьере фильма «Горизонты: Часть 1», которую актер представил в Каннах, он появился вместе с 15-летним сыном Хейсом, который в картине отца сыграл его в молодости. Ну а журналисты обратили внимание на густую шевелюру Костнера-старшего: говорят, что некогда лысеющий актер все-таки воспользовался услугой по пересадке волос.
7. Пирс Броснан
Не так давно один из самых известных исполнителей роли Джеймса Бонда попал в объективы папарацци. Фотографы засняли его в момент похода за продуктами, и образ поседевшего, но все так же стройного и безупречно элегантного Пирса Броснана стал предметом обсуждения. Пользователи интернета оценили внешний вид Броснана, отметив, что он как хорошее вино — с годами только лучше.
Своих секретов актер не раскрывает, но его фанаты уверены, что Пирс попросту живет в счастливом браке. С 2001 года Броснан женат на Кили Шэй Смит, с которой до свадьбы встречался семь лет. По словам звезды, Кили помогла ему пережить смерть первой супруги Кассандры, которая скончалась от рака, и оказала поддержку в другие мрачные периоды его жизни. Перечисляя достоинства спутницы, Пирс отметил, что у нее отличное чувство юмора и невероятная сила духа.
Периодически хейтеры отстегивают едкие комментарии по поводу лишнего веса избранницы Броснана, ведь с момента их первой встречи красотка поправилась на 70 килограммов. Это связано с тем, что после рождения двух сыновей Дилана и Пэриса у Кили начались проблемы с щитовидной железой. Брюнетке предлагали сделать коррекцию фигуры, но муж ее отговорил и помог принять свое новое тело. Сам Пирс не устает отвечать, что для большой любви внешность не имеет никакого значения.
8. Ричард Гир
Один из самых сексуальных актеров Голливуда полюбился зрителям благодаря фильмам «Красотка», «Чикаго», «Хатико: Самый верный друг» и многим другим. Актеру 74 года и его бравый внешний вид — результат многолетней работы над собой. Еще в молодости Ричард Гир увлекся буддизмом и медитацией, поэтому йога и тантрические практики занимают в ежедневном расписании звезды важное место. Ко всему прочему, Гир уже много лет не ест мяса.
На вопрос о возрасте Гир всегда отвечает, что не чувствует его, и по-прежнему такой же мечтатель, каким был в детстве. Наверняка поэтому артист не стал делать проблемы из рано появившейся у него седины. Будучи уже звездой, Ричард добавил в свой контракт пункт, что ни за что не будет закрашивать ее, и ввел, таким образом, моду на «пепел» в волосах.
Белый, как лунь, и все такой же красивый Ричард Гир появился на красной дорожке 77-го Каннского фестиваля, где представил фильма «О, Канада», в котором сыграл умирающего режиссера-документалиста Леонарда Файфа. Актера сопровождала его 41-летняя жена Алехандра Силва, в браке с которой Гир шесть лет и воспитывает троих детей. Позируя фотографам, пара не скрывала чувств: они обнимались и целовались.