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Николай Дроздов сыграл в фильме одинокого пенсионера

Легендарный телеведущий и ученый снялся в художественной короткометражке «Воровка»
Николай Дроздов в фильме «Воровка»
Николай Дроздов в фильме «Воровка»

Ученый и телеведущий Николай Дроздов сыграл в короткометражном фильме «Воровка». Картина победила в конкурсе дебютов Института развития интернета (ИРИ). Кадрами и подробностями поделились в некоммерческом фонде «Живая классика», по заказу которого и при поддержке ИРИ фильм сняла режиссер-дебютант Нино Размадзе.

Хронометраж проекта 13 минут, он снят в жанре мелодрамы. Знаменитый ведущий передачи «В мире животных» снялся в роли одинокого пенсионера, который стал объектом внимания для местных озорных детей. На спор девочка по имени Алена должна утащить у старика дыню.

«Десятилетняя Алена на летних каникулах чувствует себя одиноко в деревне и хочет подружиться с местной "бандой" сверстников. Но условие вступления жесткое: или Алена идет на ограбление, или отдает "атаманше" свои новенькие кроссовки. Девочка соглашается, но в ходе совершения кражи обнаруживает, что ее жертва — одинокий дедушка. Так героиня впервые ощущает не только чувство вины, но и ответственность за собственные поступки», — говорится в описании сюжета.

Трогательная история о взрослении стала дебютным проектом сценариста Екатерины Буториной и режиссера Нино Размадзе.

«В основу фильма легла история из моего детства, это своеобразная исповедь. Каждый ребенок слышит от своих родителей, что воровать плохо, воровать нельзя. Но многие дети знают: воровать весело и азартно. Понимание последствий собственных поступков приходит с ответственностью за них. Стоит понять, как страдают те, на кого ты покушаешься, чтобы навсегда отречься от воровства. Именно так произошло в свое время со мной», — рассказала сценарист Екатерина Буторина.

В эпизодах, в которых появляется Дроздов, есть символическая отсылка к его знаменитой передаче «В мире животных» и профессии в целом. В кадре присутствуют животные: то кошка на руках, с которой беседует пенсионер, то птичка, которая скрашивает одинокий быт старика.