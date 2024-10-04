Николай Дроздов сыграл в фильме одинокого пенсионера

«В основу фильма легла история из моего детства, это своеобразная исповедь. Каждый ребенок слышит от своих родителей, что воровать плохо, воровать нельзя. Но многие дети знают: воровать весело и азартно. Понимание последствий собственных поступков приходит с ответственностью за них. Стоит понять, как страдают те, на кого ты покушаешься, чтобы навсегда отречься от воровства. Именно так произошло в свое время со мной», — рассказала сценарист Екатерина Буторина.