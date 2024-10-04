Звезда «Эйфории» стала женщиной 2024 года по версии глянца

«Я никогда не встречал человека, у которого были бы способности ко многому. Но то, что действительно делает ее кинозвездой или женщиной года, — это то, что она способна без усилий двигаться по этому миру и быть убедительной в разных вещах, но при этом сохранять свою человечность. Я думаю, люди чувствуют это на экране. Все знают, что она талантлива, притягательна и красива», — озвучил Пауэлл свое мнение о коллеге по фильму «Кто угодно, кроме тебя».