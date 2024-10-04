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Звезда «Эйфории» стала женщиной 2024 года по версии глянца

Журнал Glamour объявил Сидни Суини женщиной года
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Редакторы журнала Glamour назвали американскую актрису Сидни Суини женщиной 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте модного издания.

В разговоре с журналистами глянца актер Глен Пауэлл заявил, что она является «настоящей женщиной эпохи Возрождения». По его словам, такого человека, как она, он еще не встречал.

«Я никогда не встречал человека, у которого были бы способности ко многому. Но то, что действительно делает ее кинозвездой или женщиной года, — это то, что она способна без усилий двигаться по этому миру и быть убедительной в разных вещах, но при этом сохранять свою человечность. Я думаю, люди чувствуют это на экране. Все знают, что она талантлива, притягательна и красива», — озвучил Пауэлл свое мнение о коллеге по фильму «Кто угодно, кроме тебя».

Напомним, наибольшую известность Сидни Суини получила благодаря участию в сериале «Эйфория». Именно после этой работы, принесшей ей славу и номинацию на премию «Эмми», ей стали чаще предлагать главные роли в кино. Она отметилась работой в фильмах «Ноктюрн» (2020), «Вуайеристы» (2021), «Реальная история Уиннер» (2023) и «Мадам Паутина» (2024) по комиксам Marvel.