Звезда «Эйфории» стала женщиной 2024 года по версии глянца

Редакторы журнала Glamour назвали американскую актрису Сидни Суини женщиной 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте модного издания.
В разговоре с журналистами глянца актер Глен Пауэлл заявил, что она является «настоящей женщиной эпохи Возрождения». По его словам, такого человека, как она, он еще не встречал.
«Я никогда не встречал человека, у которого были бы способности ко многому. Но то, что действительно делает ее кинозвездой или женщиной года, — это то, что она способна без усилий двигаться по этому миру и быть убедительной в разных вещах, но при этом сохранять свою человечность. Я думаю, люди чувствуют это на экране. Все знают, что она талантлива, притягательна и красива», — озвучил Пауэлл свое мнение о коллеге по фильму «Кто угодно, кроме тебя».
Напомним, наибольшую известность Сидни Суини получила благодаря участию в сериале «Эйфория». Именно после этой работы, принесшей ей славу и номинацию на премию «Эмми», ей стали чаще предлагать главные роли в кино. Она отметилась работой в фильмах «Ноктюрн» (2020), «Вуайеристы» (2021), «Реальная история Уиннер» (2023) и «Мадам Паутина» (2024) по комиксам Marvel.