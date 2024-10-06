Боярская рассказала, как воспитывает своих детей

Елизавета Боярская в видеоподкасте HiFi-стриминга Звук «До Звезды» рассказала, каких принципов в воспитании своих детей придерживается и с какими трудностями сталкивается. Актриса призналась, что со страшим сыном Андреем искала какой-то определенный принцип воспитания, но так его и не нашла.
Читая различные книги о воспитании детей, звезда фильма «Статус: свободен» нередко сталкивалась с противоположными рекомендациями авторов.
«И так ты читаешь одну, вторую, третью книжку и думаешь: “Договоритесь же, наконец, друг с другом, как правильно!” А потом уже больше с Гришей или Андрюшей, когда он стал постарше, я поняла, что нужно делать, как чувствуешь», — отметила актриса.
По словам Боярской, в 26 лет, когда у нее родился старший ребенок, она не понимала, как правильно его воспитывать, поэтому считает, что наделала много ошибок.
«Но мы очень открыты и можем признавать свои ошибки. Я часто могу подойти и сказать: “Андрюша, я не права, прости”. Я стараюсь работать над собой и не скрывать, что мне тоже сложно. Я тоже иногда не знаю, как надо», — рассказала кинозвезда.
Ей хочется верить, что она и ее муж, актер Максим Матвеев, хорошие родители. Однако актриса считает, что сможет понять, так ли это, когда дети станут взрослыми.
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев счастливы в браке 14 лет. Пара воспитывает двух сыновей — 12-летнего Андрея и шестилетнего Григория.
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