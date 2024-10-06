Боярская рассказала, как воспитывает своих детей

«Но мы очень открыты и можем признавать свои ошибки. Я часто могу подойти и сказать: “Андрюша, я не права, прости”. Я стараюсь работать над собой и не скрывать, что мне тоже сложно. Я тоже иногда не знаю, как надо», — рассказала кинозвезда.