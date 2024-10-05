Елизавета Боярская рассказала, как относится к хейту

Елизавета Боярская стала гостьей первого выпуска видеоподкаста HiFi-стриминга Звук «До Звезды» и рассказала, как относится к хейту в свой адрес. Актриса вспомнила, что первые негативные отзывы стали появляться после выхода фильмов «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение» с ее участием.
Однако сегодня звезда спокойно относится к словам недоброжелателей и старается не обращать на них внимания.
«Даже не чищу негативные [комментарии]. Вообще ничего не делаю. И никогда ни на что не отвечаю. Никогда. Хотя сколько раз меня разводили с моим мужем, сколько раз мне говорили, что я смертельно больна и так далее…» — призналась Боярская.
Она добавила, что делится с публикой тем, что для нее важно, и уважительно относится ко всем, кто ее читает в соцсетях. Актриса также пояснила, что она предельно откровенна на сцене и в кино.
«Там я обнажаюсь внутренне до такой степени, что сложно вообразить. Я в костюме, я играю роль, но на самом деле степень откровенности тотальная. Моя откровенность — она через то, что я делаю в театре и в кино. И после того, как я показала все на сцене, мне хочется скорее закрыться обратно», — отметила звезда.
Она также рассказала, что у нее есть часть жизни, которая принадлежит только ей и которую актриса сохраняет для себя.
Ранее Елизавета Боярская рассказала о желании превзойти родителей и гордости за свою семью.