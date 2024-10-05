Елизавета Боярская рассказала, как относится к хейту

«Там я обнажаюсь внутренне до такой степени, что сложно вообразить. Я в костюме, я играю роль, но на самом деле степень откровенности тотальная. Моя откровенность — она через то, что я делаю в театре и в кино. И после того, как я показала все на сцене, мне хочется скорее закрыться обратно», — отметила звезда.