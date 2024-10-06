Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Амура»
Главная звезда «Амуры» — Алена Михайлова в роли сразу двух сестер-близняшек. Она играет бойца ММА Аню и оказавшуюся в рабстве у японской мафии Надю. Узнав о том, что сестренка попала в беду, Аня мчится в страну восходящего солнца. Там она находит экс-бойфренда (Юрий Колокольников), ставшего поп-иконой местного разлива, и попадает в крупный переплет.
Снят сериал эффектно и эклектично: красиво переливаются неоном улицы, хищно сверкают глазами якудза, в другую реальность переносят анимационные вставки. Главный аттракцион этого необычного приключенческого детектива — искрящийся тандем суровой Михайловой, умеющей двинуть между глаз, и Колокольникова, который давно не был таким забавным.
«Подростки в космосе»
Сериал «Подростки в космосе» рисует катастрофическую картину не такого уж и далекого 2054 года. Экология на Земле испортилась, и люди еле дотягивают до тридцати лет. Но на далеком астероиде можно раздобыть вещество, способное очистить воздух. Чтобы спасти планету, к полету в космос готовят особый десант. Дюжина прошедших строгий отбор парней и девушек конкурируют друг с другом, чтобы сформировать космическую шестерку. Неожиданно к ним присоединяется тринадцатый — самоуверенный воришка космического мусора из самого загрязненного района под названием Шанхай.
В фантастическом проекте собрали молодых актеров из топовых сериалов последних лет: Лев Зулькарнаев — из «Слова пацана. Кровь на асфальте», Святослав Рогожан — из «Трудных подростков», Софья Аржаных — из «Цикад», исполнитель главной роли Денис Косиков — из «На автомате». Взрослых персонажей играют Николай Шрайбер, Антон Кузнецов и Аскар Ильясов.
«Эль Русо»
Еще один интернациональный проект — криминальная драма «Эль Русо» со Светланой Ивановой в роли вдовы-старообрядки, проживающей в аргентинской русскоязычной общине. Ее героиня вместе с сыном совершает редкий выезд в цивилизацию, чтобы навестить родственников. По дороге сынишка становится единственным свидетелем кровавого убийства. Полицейский-эмигрант (Семен Серзин) настаивает, чтобы они остались и помогли расследованию. Между жестоким копом и староверкой вспыхивает страстный роман.
С преступными разборками большого чужого города вступает в контраст размеренная жизнь староверской общины. Для полицейского с русскими корнями, хоть и на время, это место оказывается раем на земле. Картину снимали в Аргентине, так что все живописные красоты — самые настоящие.
«Франшиза»
Режиссер «Красоты по-американски» Сэм Мендес и автор остроумных сериалов «Вице-президент» и «Авеню 5» Армандо Ианнуччи объединили усилия и создали едкую сатиру на современное кинопроизводство.
В центре сериала «Франшиза» — съемочная группа, работающая над созданием очередного фильма про супергероев. Сроки горят, бюджет растворяется вместе со слабыми надеждами на успех. В этом хаосе пытаются выстоять герои Химеша Пателя, Даниэля Брюля, Ричарда Э. Гранта и Билли Магнуссена.