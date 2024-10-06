Смотрим дома: 4 новых сериала недели

Сериал «Подростки в космосе» рисует катастрофическую картину не такого уж и далекого 2054 года. Экология на Земле испортилась, и люди еле дотягивают до тридцати лет. Но на далеком астероиде можно раздобыть вещество, способное очистить воздух. Чтобы спасти планету, к полету в космос готовят особый десант. Дюжина прошедших строгий отбор парней и девушек конкурируют друг с другом, чтобы сформировать космическую шестерку. Неожиданно к ним присоединяется тринадцатый — самоуверенный воришка космического мусора из самого загрязненного района под названием Шанхай.