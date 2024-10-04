Елизавета Боярская рассказала о желании превзойти родителей

«Раньше я даже напрягалась, когда у меня все время что-то спрашивали про папу. А сейчас мне так нравится рассказывать про свою семью! Я очень горжусь тем, что мой отец — замечательный артист. Я чувствую себя частью своей семьи, это предмет моей гордости. И я уже не стесняюсь того, что меня все время сравнивают. Сейчас для меня это неотъемлемая часть моей биографии, которой я действительно горжусь», — призналась Боярская.