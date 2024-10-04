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Елизавета Боярская рассказала о желании превзойти родителей

Актриса заявила, что больше не стесняется постоянных сравнений
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская

Елизавета Боярская стала гостьей первого выпуска видеоподкаста HiFi-стриминга Звук «До Звезды» и в беседе с ведущей, психологом Анастасией Павловой, рассказала о своей семье и знаменитых родителях. Актриса призналась, что долгое время пыталась превзойти своих знаменитых родителей — актеров Михаила Боярского и Ларису Луппиан.

По словам звезды сериала «Анна Каренина», такое желание было у нее до 27 лет, пока у нее не появились серьезные работы в театре, когда актриса начала «впускать себя в роль» и быть такой, какая есть. После этого ощущение, что она должна кому-то что-то доказывать, стало «растворяться».

«Раньше я даже напрягалась, когда у меня все время что-то спрашивали про папу. А сейчас мне так нравится рассказывать про свою семью! Я очень горжусь тем, что мой отец — замечательный артист. Я чувствую себя частью своей семьи, это предмет моей гордости. И я уже не стесняюсь того, что меня все время сравнивают. Сейчас для меня это неотъемлемая часть моей биографии, которой я действительно горжусь», — призналась Боярская.

Она добавила, что в детстве никогда не воспринимала отца как знаменитость. Более того, звезда картины «110» даже не смотрела фильмы с участием родителей и не любила «известность» папы, считая, что это ее «обкрадывает».

«Сейчас я отношусь к этому совсем иначе, потому что сама стала актрисой. Но если бы в детстве меня спросили, каково это — расти рядом со знаменитым папой, я бы ответила, что мне очень не нравится. Не нравится, что называют отца актером. Это не актер, а мой папа. И вообще, забирайте свои камеры и уходите», — рассказала актриса.

Боярская объяснила, что именно по этой причине ведет закрытый образ жизни и старается оградить своих сыновей, рожденных в браке с Максимом Матвеевым, от повышенного внимания публики. Она хочет, чтобы у детей было нормальное детство, и их не приглашали в различные проекты лишь потому, что они сыновья известных актеров.