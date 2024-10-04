Известная актриса вышла в свет в рваных колготках

Известная американская актриса, певица, автор песен и фотомодель Эмма Робертс вышла в свет в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
33-летняя звезда сериала «Американская история ужасов» посетила показ бренда Balenciaga, организованный в рамках Недели моды в Париже. Так, для мероприятия знаменитость выбрала водолазку, объемную куртку бомбер, остроносые туфли и рваные колготки. При этом на размещенных кадрах видно, что Робертс решила отказаться от штанов.
Кроме того, можно заметить, что артистка подчеркнула взгляд черными стрелками и сделала гладкую укладку, убрав волосы назад. Также она дополнила свой внешний вид круглыми серебристыми серьгами и массивными солнцезащитными очками.
Ранее Эмма Робертс заявила о готовности сыграть Бритни Спирс.