Известная актриса вышла в свет в рваных колготках

33-летняя звезда сериала «Американская история ужасов» посетила показ бренда Balenciaga, организованный в рамках Недели моды в Париже. Так, для мероприятия знаменитость выбрала водолазку, объемную куртку бомбер, остроносые туфли и рваные колготки. При этом на размещенных кадрах видно, что Робертс решила отказаться от штанов.