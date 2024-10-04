На международном форуме в Петербурге представили фильм о Запорожье

В рамках XXV юбилейного международного Контент Форума, который проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 3 октября, состоялась презентация фильма режиссера Федора Попова «Паромщик».
События картины разворачиваются на Юге Запорожья весной и летом 2022 года. Главный герой в исполнении Артема Алексеева – паромщик Константиныч, коренной местный житель. После распада СССР старый мост через лиман был разрушен и разобран на металлолом, и Константиныч соединяет берега, судьбы односельчан, родных и близких.
А еще у Константиныча есть мечта — он собирает машину времени по собственным чертежам, чтобы перенестись в 1852 год и уговорить Николая Васильевича Гоголя не сжигать второй том поэмы «Мертвые души». Жители деревни относятся к его занятию с недоверием, но с интересом.
«Паромщик» рассказывает о простых жителях села и их взаимоотношениях, о перипетиях местной жизни, о любви: к женщине, к детям, к Родине, о верности себе и своим принципам. В проекте заняты Наталья Бергер, Анна Уколова, Александр Обласов, Эдуард Радзюкевич, Наталия Медведева, Светлана Пермякова, Наталья Попова, Александр Марин, Александр Пашутин, Евгений Воскресенский, Юлия Сулес, Илья Артамонов, Диана Деева
Авторами сценария фильма стали Михаил Плиско при участии Родиона Белецкого. Картина создается АНО «Творческая студия «Стелла» под эгидой компании «Иннопрактика» при финансовой поддержке Фонда кино.
Премьера запланирована на весну 2025 года.