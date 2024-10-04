На международном форуме в Петербурге представили фильм о Запорожье

А еще у Константиныча есть мечта — он собирает машину времени по собственным чертежам, чтобы перенестись в 1852 год и уговорить Николая Васильевича Гоголя не сжигать второй том поэмы «Мертвые души». Жители деревни относятся к его занятию с недоверием, но с интересом.