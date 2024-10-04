Пересильд рассказала, как помогает дочери избежать звездной болезни

По словам Юлии Пересильд, чтобы не заболеть звездной болезнью, нужно читать много книг и смотреть кино, а также «очень внимательно слушать истории взрослых коллег». Она подчеркнула, что работать над собой очень тяжело, но Анна справляется. Также, заявила Пересильд, ее дочь изначально родилась «непростой», в отличие от нее.