Уехавшую из России известную актрису заметили в Москве

В январе 2023 года Woman.ru со ссылкой на собственный источник заявлял, что Юлия Ауг якобы тайно приезжает в Москву на заработки. Однако подтверждения этой информации нет. До этого, говоря о гражданстве, выросшая в Эстонии Ауг рассказывала, что ей пришлось взять российский паспорт, потому что иностранцы не могут подавать заявки на интересные ей проекты.