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Звезда «Друзей» прокомментировала слухи о романе с Обамой

Актриса опровергла слухи о романе с бывшим президентом США
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса и звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о романе с 44-м президентом США Бараком Обамой. Ее цитирует Page Six.

Артистка стала гостьей шоу Джимми Киммела, в ходе которого ведущий вручил ей копию августовского номера журнала InTouch с фотографией Энистон и экс-лидера США и заголовком «Правда о Джен и Бараке». «Это абсолютная неправда», — сказала она, добавив, что встречалась с Обамой только один раз и знает его жену Мишель больше.

Актриса также опровергла слухи о том, что она установила у себя дома «фильтр для воды, замедляющий старение, стоимостью четыре тысячи долларов» для своих собак и что у нее «черный пояс по джиу-джитсу».

Ранее Дженнифер Энистон рассказала, почему отказывалась сниматься в других комедийных ситкомах после участия в культовом сериале «Друзья».