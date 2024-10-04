Звезда «Друзей» прокомментировала слухи о романе с Обамой

Артистка стала гостьей шоу Джимми Киммела, в ходе которого ведущий вручил ей копию августовского номера журнала InTouch с фотографией Энистон и экс-лидера США и заголовком «Правда о Джен и Бараке». «Это абсолютная неправда», — сказала она, добавив, что встречалась с Обамой только один раз и знает его жену Мишель больше.