Актрису «Служебного романа» госпитализировали с инсультом

По информации источника, звезда «Тихого Дона», «Служебного романа» и других советских картин сейчас находится в одной из московских больниц. 90-летнюю Выходцеву госпитализировали из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной, где она проживает последние несколько лет.