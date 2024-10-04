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Актрису «Служебного романа» госпитализировали с инсультом

Заслуженную артистку Инну Выходцеву госпитализировали с инсультом
Инна Выходцева
Инна ВыходцеваИсточник: Legion-Media.ru

Легендарная советская актриса Инна Выходцева перенесла инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, звезда «Тихого Дона», «Служебного романа» и других советских картин сейчас находится в одной из московских больниц. 90-летнюю Выходцеву госпитализировали из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной, где она проживает последние несколько лет.

Инна Николаевна также известна озвучкой персонажей актрис Софи Лорен и Клаудии Кардинале.