Харатьян играет звезду ретроэстрады в сериале: первые кадры

Дмитрий Харатьян, сыгравший повзрослевшего участника «Васильков», признается, что история сериала перекликается с его биографией: «Я и сам начинал путь с ВИА и благодаря умению играть на гитаре и исполнению песен очутился на “Мосфильме”, исполнил свою первую роль мальчика с гитарой в “Розыгрыше”. Но, в отличие от “Васильков”, я не бросил это занятие: сейчас у меня свой коллектив».