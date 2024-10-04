Харатьян играет звезду ретроэстрады в сериале: первые кадры

Начались съемки сериала о музыке и любви «ВИА “Васильки”» с Дмитрием Харатьяном, Николаем Добрыниным и Анной Котовой в главных ролях.
По сюжету, в начале 1970-х студентка журфака Лена влюбилась в Юрия Василькова, солиста ансамбля «Васильки». Но неожиданно группа навсегда ушла со сцены. Спустя сорок пять лет дочери и внук Лены отправляются на поиски участников проекта, чтобы объединить их на новогоднем концерте — именно это желание Лена написала в своем завещании.
Дмитрий Харатьян, сыгравший повзрослевшего участника «Васильков», признается, что история сериала перекликается с его биографией: «Я и сам начинал путь с ВИА и благодаря умению играть на гитаре и исполнению песен очутился на “Мосфильме”, исполнил свою первую роль мальчика с гитарой в “Розыгрыше”. Но, в отличие от “Васильков”, я не бросил это занятие: сейчас у меня свой коллектив».
Продюсером и композитором сериала выступает Сергей Жуков. Музыкант рассказал, что его мечтой было «написать альбом, которого, казалось бы, никогда не было, но по ощущениям он был всегда».
Режиссер картины — Юрий Шаров. В других ролях заняты Антон Шаврин, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин, Дарья Петриченко, Олег Отс.
Премьера сериала состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС.