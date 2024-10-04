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Харатьян играет звезду ретроэстрады в сериале: первые кадры

В музыкальном драмеди «ВИА "Васильки"» актер исполнит песни, написанные Сергеем Жуковым
Мамука Патарава и Дмитрий Харатьян на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Мамука Патарава и Дмитрий Харатьян на съемках сериала «ВИА "Васильки"»

Начались съемки сериала о музыке и любви «ВИА “Васильки”» с Дмитрием Харатьяном, Николаем Добрыниным и Анной Котовой в главных ролях.

По сюжету, в начале 1970-х студентка журфака Лена влюбилась в Юрия Василькова, солиста ансамбля «Васильки». Но неожиданно группа навсегда ушла со сцены. Спустя сорок пять лет дочери и внук Лены отправляются на поиски участников проекта, чтобы объединить их на новогоднем концерте — именно это желание Лена написала в своем завещании.

Дмитрий Харатьян на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Дмитрий Харатьян на съемках сериала «ВИА "Васильки"»

Дмитрий Харатьян, сыгравший повзрослевшего участника «Васильков», признается, что история сериала перекликается с его биографией: «Я и сам начинал путь с ВИА и благодаря умению играть на гитаре и исполнению песен очутился на “Мосфильме”, исполнил свою первую роль мальчика с гитарой в “Розыгрыше”. Но, в отличие от “Васильков”, я не бросил это занятие: сейчас у меня свой коллектив».

Съемки сериала «ВИА "Васильки"»
Съемки сериала «ВИА "Васильки"»

Продюсером и композитором сериала выступает Сергей Жуков. Музыкант рассказал, что его мечтой было «написать альбом, которого, казалось бы, никогда не было, но по ощущениям он был всегда».

Сергей Жуков на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Сергей Жуков на съемках сериала «ВИА "Васильки"»

Режиссер картины — Юрий Шаров. В других ролях заняты Антон Шаврин, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин, Дарья Петриченко, Олег Отс.

Премьера сериала состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС.

Съемки сериала «ВИА "Васильки"»
Съемки сериала «ВИА "Васильки"»