Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с рэпером Akala

К слову, сплетни о романе артистов появились весной прошлого года, когда их заметили на литературном фестивале «Калабаш» на Ямайке. Спустя несколько месяцев звездная пара посетила Милан. Рэпер также сопровождал актрису на Венецианском международном кинофестивале в августе.