Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с рэпером Akala

Слухи о романе Анджелины Джоли и рэпера Akala получили новый виток развития. Актриса сделала публичный шаг навстречу музыканту.
В Нью-Йорке прошла вечеринка, которую устроила Анджелина Джоли для сотрудников своей компании Atelier Jolie. На мероприятие в числе прочих знаменитостей она позвала Akala, с которым ей приписывают отношения.
К слову, сплетни о романе артистов появились весной прошлого года, когда их заметили на литературном фестивале «Калабаш» на Ямайке. Спустя несколько месяцев звездная пара посетила Милан. Рэпер также сопровождал актрису на Венецианском международном кинофестивале в августе.
Ранее реакция Джоли на постер с Питтом развеселила поклонников.