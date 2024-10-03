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Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с рэпером Akala

Актриса устроила мероприятие со звездами
Анджелина Джоли и Akala
Анджелина Джоли и AkalaИсточник: Legion-Media.ru

Слухи о романе Анджелины Джоли и рэпера Akala получили новый виток развития. Актриса сделала публичный шаг навстречу музыканту.

В Нью-Йорке прошла вечеринка, которую устроила Анджелина Джоли для сотрудников своей компании Atelier Jolie. На мероприятие в числе прочих знаменитостей она позвала Akala, с которым ей приписывают отношения.

К слову, сплетни о романе артистов появились весной прошлого года, когда их заметили на литературном фестивале «Калабаш» на Ямайке. Спустя несколько месяцев звездная пара посетила Милан. Рэпер также сопровождал актрису на Венецианском международном кинофестивале в августе.

Ранее реакция Джоли на постер с Питтом развеселила поклонников.