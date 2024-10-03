15-летняя дочь Юлии Пересильд вышла в свет в жакете на голое тело

Юная актриса признавалась, что ее критикуют за откровенные наряды и фото в купальниках. По словам артистки, ей неприятно читать «изощренные» оскорбления от незнакомых людей, но она старается не акцентировать на этом внимание. Некоторые пользователи соцсетей не ограничились комментариями в адрес Анны и посоветовали матери девушки лучше заниматься воспитанием и научить подростка не демонстрировать «что не надо».