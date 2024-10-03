15-летняя дочь Юлии Пересильд вышла в свет в жакете на голое тело

Дочь артистки Юлии Пересильд вышла в свет в джинсовом жакете на голое тело. 15-летняя звезда «Слова пацана» Анна Пересильд пришла с матерью на бранч журнала «Ok!» в рамках фестиваля «Кинобраво» и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.
Юная актриса признавалась, что ее критикуют за откровенные наряды и фото в купальниках. По словам артистки, ей неприятно читать «изощренные» оскорбления от незнакомых людей, но она старается не акцентировать на этом внимание. Некоторые пользователи соцсетей не ограничились комментариями в адрес Анны и посоветовали матери девушки лучше заниматься воспитанием и научить подростка не демонстрировать «что не надо».
Дочь знаменитости сыграла в «Слове пацана» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая рассказывала журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам Анны, ей очень повезло с партнером Рузилем Минекаевым, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.
Юная актриса признавалась, что мать и отец, режиссер Алексей Учитель, изначально были против ее участия в сериале, так как считали его тяжелым. Но позже дали свое согласие, оценив перспективы для развития карьеры Анны.
Ранее 15-летняя Анна Пересильд в эффектном образе появилась на открытии кинофестиваля.