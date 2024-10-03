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Plus-size звезда «Эйфории» показала изменившуюся фигуру в мини-шортах

Актриса Барби Феррейра снялась в мини-шортах и топе после похудения
Барби Феррейра, фото: соцсети
Барби Феррейра, фото: соцсети

Актриса Барби Феррейра, известная по роли Кэт Эрнандес в сериале «Эйфория», снялась в мини-шортах после похудения. Снимками она поделилась в соцсети.

Plus-size актриса показала изменившуюся фигуру в черных мини-шортах и сером топе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Барби Феррейра позировала в интерьере дома с бокалом вина в руках. В комментариях они заявили, что plus-size актриса потеряла свой характер и теперь не похожа на себя.

«Подсела на Оземпик?», «Слишком худая», «Потеряли себя», — написали они.

Ранее Барби Феррейру заподозрили в употреблении «Оземпика».