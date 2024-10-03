Звезда «Реальных пацанов» улетела с мужем из России после крещения сына

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер улетела с мужем из России после крещения сына. Актриса призналась в личном блоге, что они проводят отпуск вдвоем.
«Это мы сегодня. Наша медовая неделя», — отметила артистка, опубликовав кадры с пляжа.
Бербер 17 июня 2024 года во второй раз стала матерью. Она родила мальчика от звезды фильма «28 панфиловцев» Максима Белбородова. Артисты рассказали, что крестили ребенка в Санкт-Петербурге, куда добирались на общественном транспорте. Супруги назвали сына Максимом по инициативе Бербер.
Актриса признавалась, что возлюбленный хотел сделать ей предложение через неделю романа, однако друзьям артиста удалось его отговорить. Он еще месяц раздумывал, а потом подарил Зое кольцо. По словам знаменитости, она без всяких сомнений согласилась стать женой Белбородова, несмотря на стремительное развитие отношений.
У артистки есть дочь Надежда, которую она родила от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Бербер отмечала, что многое в сериале было взято из их семейной жизни, поэтому ей было легко работать на площадке. А осенью 2020 года стало известно о расставании пары.
Ранее Зоя Бербер снялась в экстремальном шоу через неделю после родов.