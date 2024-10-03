Первое появление легендарного персонажа состоялось в 1939 году в 27-ом выпуске Detective Comics. Создателями Бэтмена выступили художник Боб Кейн и писатель Билл Фингер. Спустя четыре года вышел первый сериал с участием Человека-летучей мыши. Всего эту роль примерили девять актеров, и о них расскажем в статье.
1. Льюис Уилсон
Первым Бэтмена сыграл американский актер Льюис Уилсон. Одноименный сериал 1943 года состоял из 15 серий, и по сюжету герой спасает город от злого ученого Тито Дака. Противниками персонажа в черно-белом фильме выступают японцы, что, конечно, не случайно: он вышел в самый разгар Второй мировой войны. Для Уилсона, которому на тот момент было 23 года, роль в «Бэтмене» стала пиком в карьере. Актер продолжил сниматься, но повторить этот успех ему не удалось.
2. Роберт Лоури
«Бэтмен и Робин» вышел в 1949-м и стал продолжением проекта 1943 года. На этот раз главную роль исполнил Роберт Лоури, а компанию ему составил юный Джонни Дункан. Главным антагонистом в сериале выступил Маг — злодей в маске, желающий подчинить себе весь Готэм с помощью инновационных приборов.
Зрители раскритиковали внешний вид и костюм супергероя за его простоту и комичность, однако сериал был принят не хуже, чем предшественник, и тоже стал популярным. Лоури, пополнив фильмографию историей про Брюса Уэйна, вернулся к своему любимому амплуа и продолжил сниматься в вестернах.
3. Адам Уэст
После фильма 1949 года фанатам Бэтмена пришлось ждать целых 17 лет. Выбор продюсеров нового сериала пал на Адама Уэста, который приглянулся им после рекламы известного на весь мир шоколадного напитка. В ролике Уэст изобразил шпиона, чем-то напоминающего Джеймса Бонда.
Тогда же на экране впервые появились знакомые всем персонажи киновселенной DC: Джокер, Пингвин, Загадочник, а также Джеймс и Барбара Гордон. Проект быстро обзавелся поклонниками, а Уэст стал телезвездой. К третьему сезону рейтинги шоу стали стремительно падать — авторов обвинили в неоригинальности и отсутствии новых идей. Было очевидно, что сериал изжил себя, а публика нуждается в свежем взгляде на супергероя.
4. Майкл Китон
«Бэтмен» Тима Бертона стал настоящим праздником как для любителей комиксов, так и для поклонников творчества режиссера. В кинокомпании Warner Bros. понимали, что новый фильм про стража Готэма необходимо доверить автору с уникальным видением, и студия не прогадала: мрачная эстетика в сочетании со звездным кастом обеспечили картине колоссальный успех.
«Бэтмен» вышел в 1989 году, а его сборы превысили бюджет почти в 10 раз, составив более 400 миллионов долларов. На главную роль Бертон пригласил Майкла Китона — до этого актер снимался у него в «Битлджусе». Заклятого врага героя Джокера сыграл неподражаемый Джек Николсон, а образ соблазнительной Вики Вейл воплотила Ким Бейсингер.
Успех картины неминуемо привел к выходу продолжения «Бэтмен возвращается». К главной роли вернулся Китон, а компанию ему на сей раз составили Мишель Пфайффер и Дэнни ДеВито. Герой эволюционировал: стал жестче и даже каким-то зловещим. Многим его комиксным атрибутам тоже нашли применение — например, у Бэтмена появился усовершенствованный бэтмобиль.
5. Вэл Килмер
Звезда фильмов The Doors и «Схватка» заменила Китона в продолжении франшизы «Бэтмен навсегда». В режиссерское кресло сел Джоэл Шумахер, который сделал акцент на красочность, что многими фанатами было принято в штыки. Зато в подборе актеров создатели не изменили себе: он был поистине звездным. В новой части сыграли Томми Ли Джонс, Джим Керри и Николь Кидман.
Несмотря на все составляющие, фильм не сумел повторить успех картин с Майклом Китоном. Кроме того, внутри команды наблюдался раскол: Килмер и Шумахер часто конфликтовали на съемочной площадке, поэтому для следующей картины режиссер решил найти нового Бэтмена.
6. Джордж Клуни
Полнометражный «Бэтмен и Робин» вышел в 1997 году. Главную роль в картине Шумахера исполнил Джордж Клуни. Актерский состав пополнился Крисом О’Доннеллом, Арнольдом Шварценеггером и Умой Турман. По сюжету Темный рыцарь и его напарник объединяют усилия, чтобы помешать Мистеру Фризу и Ядовитому Плющу захватить мир.
Фильм с Клуни, которого окрестили ходячей пародией на Бэтмена, раскритиковали: картину ругали за клишированный сценарий, карикатурность героев и китчевость, присущую стилю Шумахера. Работу номинировали на «Золотую малину», причем в 10 категориях. Антипремию «Бэтмен и Робин» получил за худшую женскую роль второго плана — отдуваться за всех пришлось Алисии Сильверстоун.
7. Кристиан Бэйл
Нулевые потребовали от создателей франшизы нового взгляда, поэтому в режиссерское кресло «Бэтмена: Начало» сел Кристофер Нолан, а на главную роль был назначен Кристиан Бэйл. Перед актером поставили задачу: в рекордные сроки набрать до 100 килограммов, так как после роли в фильме «Машинист» Бэйл весил всего 55 кило.
Талант артиста и серьезный тон, который задал Нолан, обеспечили картине успех. И на этот раз фанаты и критики остались в восторге. Кристиан Бэйл сыграл еще в двух продолжениях истории — «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Многие поклонники считают британскую звезду лучшим Бэтменом в кино.
8. Бен Аффлек
После успеха картин с Кристианом Бэйлом Warner Bros. задумались о развитии собственной кинематографической вселенной на основе комиксов DC. С выходом «Человека из стали» в 2013 году студия стала планировать совместный фильм про Супермена и Бэтмена. Бэйл не видел себя в этом качестве, и на его место пришел Бен Аффлек.
Кандидатуру экс-супруга Дженнифер Лопез фанаты поначалу приняли в штыки. Но потом не разочаровались: образ беспощадного Уэйна, который добивается цели любыми способами, оказался приближен к тому, что был в комиксах. Фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» послужил началом трилогии, в которой Аффлек повторил созданный им образ.
9. Роберт Паттинсон
Последним, кто изобразил мстителя в плаще и маске, стала звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон. Режиссер очередного «Бэтмена», который вышел на экраны в 2022 году и стал самостоятельным продуктом, решил показать героя сломленным отшельником. По словам Мэтта Ривза, на идею его вдохновляло творчество группы Nirvana и ее лидера Курта Кобейна, а Роберт, по его словам, старался перенять манеру Бэйла.
Компанию Паттинсону в картине составили Зои Кравиц, Джеффри Райт, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие. Практически этим же составом артисты «переедут» в сиквел картины «Бэтмен. Часть 2», выход которого запланирован на 2026-й. В этом году, напомним, состоялся релиз многосерийного спин-оффа боевика «Пингвин», в центре сюжета которого один из главных противников стража Готэм-Сити.