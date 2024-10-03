Первым Бэтмена сыграл американский актер Льюис Уилсон. Одноименный сериал 1943 года состоял из 15 серий, и по сюжету герой спасает город от злого ученого Тито Дака. Противниками персонажа в черно-белом фильме выступают японцы, что, конечно, не случайно: он вышел в самый разгар Второй мировой войны. Для Уилсона, которому на тот момент было 23 года, роль в «Бэтмене» стала пиком в карьере. Актер продолжил сниматься, но повторить этот успех ему не удалось.