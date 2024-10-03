Бенедикт Камбербэтч может вернуться к роли Шерлока Холмса

Сью Верчью, продюсер известной экранизации детективных рассказов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе от BBC, заявила, что «Шерлок», скорее всего, вернется.
«Нам нравится это шоу, и у него есть будущее. Однажды, может быть. Если все хотят это сделать», — сказала Верчью в интервью Deadline на синей дорожке мероприятия Amazon Prime Video Trailblazers в Лондоне.
Соавтор и звезда «Шерлока» Марк Гейтисс в начале этого года также выразил надежду на выход фильма, заявив Deadline: «Мы хотели бы снять фильм, но попытаться собрать всех вместе очень сложно».
Бенедикт Камбербэтч, сыгравший роль Шерлока Холмса, снялся в сериале вместе с Мартином Фриманом, воплотившим на экране образ Джона Ватсона. В последний раз они появились вместе на экранах в 2017 году в серии под названием «Последняя проблема». С тех пор фанаты долго надеялись на возвращение легендарного детективного дуэта и, похоже, их мечты могут наконец исполниться.
Ранее стало известно, что Бенедикт Камбербэтч изменился до неузнаваемости для новой роли.