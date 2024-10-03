Бенедикт Камбербэтч может вернуться к роли Шерлока Холмса

Бенедикт Камбербэтч, сыгравший роль Шерлока Холмса, снялся в сериале вместе с Мартином Фриманом, воплотившим на экране образ Джона Ватсона. В последний раз они появились вместе на экранах в 2017 году в серии под названием «Последняя проблема». С тех пор фанаты долго надеялись на возвращение легендарного детективного дуэта и, похоже, их мечты могут наконец исполниться.