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Бенедикт Камбербэтч может вернуться к роли Шерлока Холмса

Об этом заявила продюсер сериала Сью Верчью
Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в сериале «Шерлок»
Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в сериале «Шерлок»

Сью Верчью, продюсер известной экранизации детективных рассказов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе от BBC, заявила, что «Шерлок», скорее всего, вернется.

«Нам нравится это шоу, и у него есть будущее. Однажды, может быть. Если все хотят это сделать», — сказала Верчью в интервью Deadline на синей дорожке мероприятия Amazon Prime Video Trailblazers в Лондоне.

Соавтор и звезда «Шерлока» Марк Гейтисс в начале этого года также выразил надежду на выход фильма, заявив Deadline: «Мы хотели бы снять фильм, но попытаться собрать всех вместе очень сложно».

Бенедикт Камбербэтч, сыгравший роль Шерлока Холмса, снялся в сериале вместе с Мартином Фриманом, воплотившим на экране образ Джона Ватсона. В последний раз они появились вместе на экранах в 2017 году в серии под названием «Последняя проблема». С тех пор фанаты долго надеялись на возвращение легендарного детективного дуэта и, похоже, их мечты могут наконец исполниться.

Ранее стало известно, что Бенедикт Камбербэтч изменился до неузнаваемости для новой роли.