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Супруга Василия Ливанова рассказала о его состоянии после госпитализации

Елена Ливанова поделилась подробностями о состоянии здоровья народного артиста
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

В настоящее время актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов действительно находится в больнице, но сообщения о его тяжелом состоянии не совсем правдивы. Он просто не хочет поднимать шумиху и выйдет на связь позже, рассказала 360.ru его супруга, аниматор и постановщик анимационных фильмов Елена Ливанова.

Василий Ливанов прокомментирует сообщения о своем состоянии позднее, отметила супруга артиста. Она также призвала не беспокоиться, подчеркнув, что тревожные сообщения никому не помогают.

«[Состояние Василия Ливанова] относительно [хорошее]. От этой шумихи лучше никому не делается. Так что лучше подождать как-то спокойно, и все», — сказала Елена Ливанова.

Напомним, сегодня стало известно, что Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии. Однако семья актера госпитализацию не подтверждала. В СМИ прошла информация, что Василия Ливанова подключили к ИВЛ.