Супруга Василия Ливанова рассказала о его состоянии после госпитализации

В настоящее время актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов действительно находится в больнице, но сообщения о его тяжелом состоянии не совсем правдивы. Он просто не хочет поднимать шумиху и выйдет на связь позже, рассказала 360.ru его супруга, аниматор и постановщик анимационных фильмов Елена Ливанова.