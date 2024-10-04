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Фильм на вечер: туманный мистический триллер с Кологривым и Корешковым

Погружаемся в загадочную и сюрреалистическую атмосферу «Затерянных» — нового фильма от режиссера «Неадекватных людей»

Андрей и его коллеги отправляются в провинцию на бизнес-форум, чтобы заключить важный договор, от которого зависит их продвижение в компании. Но на обратном пути что-то идет не так.

Молодые люди попадают в странный городок, где нет ни связи, ни банкоматов, а местные жители готовятся к какому-то празднику. И что-то в воздухе не дает им вырваться отсюда, все больше отдаляя от дома...

«Затерянные» — новая работа режиссера «Неадекватных людей» Романа Каримова, мистический психотриллер, сочетающий атмосферу туманного «Сайлент Хилла» с русской провинциальной хтонью и густым сюрреализмом. Никите Кологривому досталась роль амбициозного клерка Сергея, а Егор Корешков органично вписался в образ уставшего от работы семьянина Андрея.

Затерянные
Затерянные
2024/Россия
16+
триллер