Звезда сериала «Чистые» раскрыла подробности романа с сыном Олега Табакова

Софья Синицына впервые рассказала о романе с Павлом Табаковым, сыном актеров Олега Табакова и Марины Зудиной. По словам звезды сериала «Чистые», она встречалась с наследником знаменитой династии примерно полгода. Спустя несколько лет актеры снова встретились, после чего Синицына узнала, что ждет ребенка.
Актриса отметила, что всегда встречалась с теми мужчинами, к которым у нее были сильные чувства и от которых она могла бы родить. Табаков-мл., по ее словам, именно такой.
«Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка. Я ощущала себя достаточно взрослой, чтобы принимать ответственность, у меня была работа, жилье. Я подумала: если отец ребенка и его семья захотят с ним общаться, помогать — хорошо. Нет, значит, нет», — рассказала Синицына в интервью изданию WomanHit.
Отношения с семьей бывшего возлюбленного у нее сложились хорошие. Кроме того, актриса вместе с Табаковым воспитывает дочь Мию.
«Паша — отец моего ребенка. Построить любовь у нас не получилось, но мы прекрасные родители. Во всяком случае, стараемся быть такими изо всех сил, и мне кажется, у нас получается. Есть, конечно, вопросы, но они решаются в диалоге. У нас очень теплые отношения с его мамой, Мариной Вячеславовной Зудиной, и его сестрой Машей. Мы ездим вместе на дачу, они приходят в гости к Мие», — отметила кинозвезда.
Она также раскрыла подробности своей личной жизни. По словам Синицыной, у нее недавно завершились отношения с одним грузином. Это единственный мужчина, с которым актриса познакомила свою дочь.
Артистка отметила, что расставание произошло из-за того, что они расходятся в важных и основополагающих вещах. Кроме того, экс-возлюбленный ревновал актрису и контролировал каждый ее шаг, с чем она не собиралась мириться.
Напомним, недавно появились слухи, что Софья Синицына встречается с Федором Бондарчуком, который, по сообщениям некоторых источников, развелся с Паулиной Андреевой.