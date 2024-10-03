Лагашкин рассказал о приглашении на вечеринку от P. Diddy

По словам Лагашкина, во время съемок фильма «Ненасытные» в Сен-Тропе он и Робак заметили с яхты происшествие на лодке P. Diddy. Все могло закончиться плачевно, как отметил актер, но они с коллегой вытащили американского рэпера из разбитого судна и пустили на свое. Артист подчеркнул, что не жалеет о спасении музыканта, даже если тот «конченный негодяй».