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Фильм на вечер: эстетский боевик о любви и мести

Красивая и мрачная история бессмертной любви и отчаянной мести «Ворон» — еще одно кино, которое влюбляет в Билла Скарсгарда

Эрик Дрейвен и Шелли Уэбстер встретились в реабилитационном центре. Это была любовь с первого взгляда, которая могла исцелить их поломанные души и подарить молодым людям шанс на счастливое будущее, полное страсти и музыки.

Но в одночасье обрываются не просто их мечты, но сами жизни. Жених и невеста погибают от рук бандитов. Движимый своей неупокоенной душой и жаждой мести, Эрик воскресает, чтобы расправиться с тем злом, что лишило его всего.

Новая экранизация комиксов Джеймса О’Барра стала одной из самых ожидаемых картин года, не избежав сравнений с культовым «Вороном» 1994 года, овеянным мистическим ореолом. Режиссер Руперт Сандерс превратил эту готическую историю о любви и мести в эффектную и кровавую сказку с впечатляюще колоритным Биллом Скарсгардом в главной роли.

Ворон
6.9
Ворон
2024/США, Великобритания, Франция
18+
мелодрама
триллер
боевик
криминал
ужасы
фэнтези