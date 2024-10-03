Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Трейлер дня: Бикович играет избалованную звезду на пике славы

В сериале «Дайте шоу!» его героя в прямом эфире обвиняют в преступлении

Вышел первый трейлер сериала «Дайте шоу!» про неприглядную изнанку шоу-бизнеса, ломающего человеческие судьбы. В драме поистине звездный каст: главные роли исполняют Милош Бикович, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Игорь Верник. На экране также появятся Николай Басков, Дима Билан и Никита Джигурда в роли самих себя.

Бикович играет популярного исполнителя Кирилла Артемьева. Начинающая певица Вера (Красовская) обвиняет музыканта в изнасиловании. Команда ток-шоу «Правда» хватается за горячую тему, но интересует корреспондентов не столько истина и справедливость, сколько рейтинги программы.

Режиссер картины — Дмитрий Литвиненко. В проекте также заняты Олег СавостюкКристина Бабушкина, Павел Ворожцов, Алексей Макаров, Анна Глаубе, Отар КушанашвилиАлсу, Анатолий Цой.

Премьера сериала «Дайте шоу!» состоится в онлайн-кинотеатрах Иви и Kion в 2024 году.