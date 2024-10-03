Трейлер дня: Бикович играет избалованную звезду на пике славы

Бикович играет популярного исполнителя Кирилла Артемьева. Начинающая певица Вера (Красовская) обвиняет музыканта в изнасиловании. Команда ток-шоу «Правда» хватается за горячую тему, но интересует корреспондентов не столько истина и справедливость, сколько рейтинги программы.