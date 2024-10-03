Трейлер дня: Бикович играет избалованную звезду на пике славы

Вышел первый трейлер сериала «Дайте шоу!» про неприглядную изнанку шоу-бизнеса, ломающего человеческие судьбы. В драме поистине звездный каст: главные роли исполняют Милош Бикович, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Игорь Верник. На экране также появятся Николай Басков, Дима Билан и Никита Джигурда в роли самих себя.
Бикович играет популярного исполнителя Кирилла Артемьева. Начинающая певица Вера (Красовская) обвиняет музыканта в изнасиловании. Команда ток-шоу «Правда» хватается за горячую тему, но интересует корреспондентов не столько истина и справедливость, сколько рейтинги программы.
Режиссер картины — Дмитрий Литвиненко. В проекте также заняты Олег Савостюк, Кристина Бабушкина, Павел Ворожцов, Алексей Макаров, Анна Глаубе, Отар Кушанашвили, Алсу, Анатолий Цой.
Премьера сериала «Дайте шоу!» состоится в онлайн-кинотеатрах Иви и Kion в 2024 году.