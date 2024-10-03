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Арзамасова и Мельникова ответили хейтерам шуточным фото

Ранее интернет-пользователи раскритиковали внешность Лизы Арзамасовой и Дарьи Мельниковой

Лиза Арзамасова и Дарья Мельникова обратились к хейтерам, сняв для них юмористическое видео. Исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки» предстала в образе «мужика», а исполнительница роли Жени Васнецовой перевоплотилась в старуху.

Дело в том, что недавнее совместное фото звезд культового ситкома вызвало споры в сети. Некоторые пользователи заявили, что Мельникова сильно постарела, а Арзамасова теперь выглядит мужеподобно.

«Нет, на моих страницах еще гуманно, а на просторах интернета — йу-ху! <…> Если вы думали спрятаться от нас со своими комментариями, отсидеться далеко, то даже не надейтесь», — пошутила Арзамасова.

Она заявила, что они с коллегой решили «углубить и усугубить» произведенный на публику эффект, поэтому они воспроизвели то самое фото, только Мельникова позировала в седом парике, а сама Арзамасова — с нарисованной щетиной, в кепке и клетчатой рубашке.

Напомним, Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова прославились в 2007 году после выхода сериала «Папины дочки».

По сюжету, от семейного психолога Сергея Васнецова (Андрей Леонов) уходит жена (Нонна Гришаева). Он вынужден один  воспитывать пять дочерей.

В 2023 году состоялась премьера продолжения культового сериала, которое вышло под названием «Папины дочки. Новые». Теперь Веник (Филипп Бледный) оказался в похожей ситуации, как когда-то его тесть. От героя ушла его жена Даша (Анастасия Сиваева), оставив четырех дочерей.

Ранее режиссер продолжения ситкома рассказал, почему в проекте не снимается Екатерина Старшова, исполнительница роли Пуговки.