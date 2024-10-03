Арзамасова и Мельникова ответили хейтерам шуточным фото

Она заявила, что они с коллегой решили «углубить и усугубить» произведенный на публику эффект, поэтому они воспроизвели то самое фото, только Мельникова позировала в седом парике, а сама Арзамасова — с нарисованной щетиной, в кепке и клетчатой рубашке.