18-летний сын Цыганова повторил фото отца, снятое в юности

Сын актера Евгения Цыганова повторил снимок отца, снятый в юности. Звезда «Мастера и Маргариты» опубликовал фотоколлаж в соцсетях.
«Тот неловкий момент, когда сыну исполняется 18, а ты продолжаешь чувствовать себя 16-летним», — признался артист.
Подписчики актера активно прокомментировали его пост: «А похожи-то как!», «Папин сын», «Никита — копия отца», «Прям вылитый вы», «И не отличить», «Какие красивые мальчишки», «Как две капли воды», «Как же вы похожи», «Вот это да, гены», «Красивый парень вырос».
У Цыганова семеро детей от коллеги Ирины Леоновой. Они расстались в 2015 году, когда артистка была беременна. По словам звезды «Мастера и Маргариты», он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Актер также подчеркивал, что его нынешняя жена Юлия Снигирь не имеет отношения к их разрыву с Леоновой.
Снигирь признавалась в интервью Ксении Собчак, что хорошо ладит с сыновьями и дочерьми мужа от предыдущих отношений, а с их старшей девочкой Полиной общается как с подругой. Дети Цыганова часто бывают у отца в гостях, поскольку живут в соседнем доме.