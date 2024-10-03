18-летний сын Цыганова повторил фото отца, снятое в юности

У Цыганова семеро детей от коллеги Ирины Леоновой. Они расстались в 2015 году, когда артистка была беременна. По словам звезды «Мастера и Маргариты», он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Актер также подчеркивал, что его нынешняя жена Юлия Снигирь не имеет отношения к их разрыву с Леоновой.