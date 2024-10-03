59-летняя Элизабет Херли снялась на крыше небоскреба в смелом платье

Элизабет Херли рассказывала, что всегда следит за своим питанием. По словам знаменитости, ей никогда не нравились обработанные продукты. Актриса отметила, что, еще будучи подростком, стала обращать внимание на состав изделий. Как утверждает модель, она не тренируется в зале. Вместо этого знаменитость занимается садоводством.