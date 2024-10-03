Линдси Лохан заметили во время прогулки с мужем и сыном в Париже

Актриса Линдси Лохан впервые за долгое время вышла на публику с мужем Бадером Шаммасом в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.
38-летняя актриса вышла на публику в коричневом тренче и черных солнечных очках. Бадер Шаммас был одет в черное пальто, брюки и футболку цвета хаки. Вместе с парой был их сын в коляске.
Прошлым летом Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.
В конце июля Линдси Лохан и Бадера Шаммаса подловили папарацци. Актриса и ее возлюбленный отправились на свидание в бутик-отель Chateau Marmont. На снимках супруги были запечатлены в машине Land Rover Defender.
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