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Линдси Лохан заметили во время прогулки с мужем и сыном в Париже

Актриса появилась на публике с Бадером Шаммасом

Актриса Линдси Лохан впервые за долгое время вышла на публику с мужем Бадером Шаммасом в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

Линдси Лохан с мужем и сыном
Линдси Лохан с мужем и сыномИсточник: Legion-Media.ru

38-летняя актриса вышла на публику в коричневом тренче и черных солнечных очках. Бадер Шаммас был одет в черное пальто, брюки и футболку цвета хаки. Вместе с парой был их сын в коляске.

Прошлым летом Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.

В конце июля Линдси Лохан и Бадера Шаммаса подловили папарацци. Актриса и ее возлюбленный отправились на свидание в бутик-отель Chateau Marmont. На снимках супруги были запечатлены в машине Land Rover Defender.

Ранее Линдси Лохан засняли с мужем и годовалым сыном