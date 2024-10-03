Опубликованы первые фото с тайной свадьбы звезды «Очень странных дел»

Звезда сериала «Очень странные дела», актриса Милли Бобби Браун опубликовала первые фото со свадьбы с Джейком Бон Джови. Об этом сообщает People.
Милли Бобби Браун выбрала для церемонии корсетное платье из белого кружева. Образ она дополнила фатой и туфлями на высоких каблуках. Джейк Бон Джови был одет в белый пиджак и черные брюки.
«Навсегда, твоя жена», — написала актриса.
О том, что 20-летняя актриса и 22-летний манекенщик заключили брак, стало известно в мае 2024 года. На церемонии присутствовали родители Милли и отец Джейка.
«Позже в этому году они планируют провести более масштабную церемонию в США, но сейчас они женаты по закону, со всеми документами. Это был очень тихий, романтический праздник с самыми близкими, перед которыми они произнесли свои клятвы», — рассказал источник в окружении семьи.
Бон Джови до этого заявлял, что уважает желание пары заключить брак в молодом возрасте. Он напомнил, что свою жену он также встретил еще подростком. Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, а обручились в 2023 году.
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