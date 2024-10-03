Опубликованы первые фото с тайной свадьбы звезды «Очень странных дел»

«Позже в этому году они планируют провести более масштабную церемонию в США, но сейчас они женаты по закону, со всеми документами. Это был очень тихий, романтический праздник с самыми близкими, перед которыми они произнесли свои клятвы», — рассказал источник в окружении семьи.