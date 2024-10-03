Хемсворт рассказал, как решился заменить Кавилла в «Ведьмаке»

По его словам, он являлся фанатом игровой серии об охотнике на чудовищ еще 20 лет назад. «Не смотрел сериал, не читал книги. Я играл в видеоигру, и она все еще одна из лучших за всю мою жизнь. Netflix обратился ко мне два года назад, и я понял, что это отличный шанс прикоснуться к этому миру», — заявил Лиам.