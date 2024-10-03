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Хемсворт рассказал, как решился заменить Кавилла в «Ведьмаке»

Актер признался, что являлся фанатом серии видеоигр еще 20 лет назад
Кадр из сериала «Ведьмак» (3 сезон)
Кадр из сериала «Ведьмак» (3 сезон)

Актер Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кавилла в четвертом сезоне сериала «Ведьмак», поделился отношением к этой роли. Об этом он рассказал на «Шоу Келли и Марка».

По его словам, он являлся фанатом игровой серии об охотнике на чудовищ еще 20 лет назад. «Не смотрел сериал, не читал книги. Я играл в видеоигру, и она все еще одна из лучших за всю мою жизнь. Netflix обратился ко мне два года назад, и я понял, что это отличный шанс прикоснуться к этому миру», — заявил Лиам.

Также Хемсворт раскрыл подробности съемочного процесса новых сезонов сериала и намекнул на скорое завершение работы над четвертой частью проекта. «Мы снимаем четвертый сезон уже около девяти месяцев, осталось примерно три недели. А в следующем году будем снимать еще восемь месяцев», — добавил он.

Ранее стала известна дата выхода новой книги про Ведьмака.