Валерия Ланская высказалась о борьбе с неизлечимой болезнью

Валерия Ланская была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе, и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.