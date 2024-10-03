Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Валерия Ланская высказалась о борьбе с неизлечимой болезнью

Актриса заявила, что ей бывает нелегко держать сахарный диабет под контролем
Валерия Ланская
Валерия ЛанскаяИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Валерия Ланская заявила, что держать уровень сахара в крови ей помогает самодисциплина и желание жить. Об этом знаменитость рассказала в беседе с онлайн-каналом «PRO Жизнь».

У артистки сахарный диабет первого типа. Она узнала о болезни спустя два года после рождения ребенка. Во время беременности у Ланской развился гестационный диабет. Врачи утверждали, что после родов недуг сойдет на нет, но болезнь не отступила.

«Да, это напряг. Да, это не так легко по первости. Иногда накрывает, когда сахар падает, и хочется плакать», — поделилась актриса.

Ланская заявила, что не собирается сдаваться и намерена на своем примере доказать, что люди с сахарным диабетом могут рожать детей, работать и вести активную жизнь. Также звезда поделилась, что перепробовала множество способов лечения заболевания и даже ходила к лекарю в Индии, но сейчас доверяет только доказательной медицине.

Валерия Ланская была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе, и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

Ранее Валерия Ланская рассказала о преследовавшем ее поклоннике.