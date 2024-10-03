Боярская мстит мужу-изменнику в новом сериале: первые кадры

Стартовали съемки многосерийной драмы «Опасная близость», рассказывающей об измене мужа и разрушительной мести жены. В сериале Елизавета Боярская вживается в роль пластического хирурга, у которой все в жизни должно быть по самым высоким стандартам.
Согласно сюжету, Анна руководит клиникой и прикладывает все усилия, чтобы все вокруг было близко к совершенству. Из идеальной картины мира выбивается лишь ее бунтующая дочь-подросток. Но оказывается, что благополучная семейная жизнь — всего лишь красивый фасад. Муж Анны вместе с любовницей попадает в автомобильную аварию. Узнав о предательстве, Анна встает на гибельный путь мести.
«Для меня эта история, прежде всего, про то, что нельзя доводить отношения до той стадии, когда будет уже невозможно разговаривать друг с другом. Если замалчивать обиду, боль, даже просто неудобство и копить это внутри, когда придет время и этот нарыв вскроется, будет уже не остановить поток, это будет больно, кроваво, страшно и иногда необратимо», — комментирует Боярская.
Режиссером картины стал Иван Китаев («Бывшие»), уже работавший вместе с Боярской над сериалом «Без правил». Другие роли исполняют Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Артем Быстров, Софья Лебедева, Маргарита Силаева, Максим Матузный, Дарья Румянцева, Юлия Марченко.
Премьера сериала «Опасная близость» состоится на онлайн-платформе Start в 2025 году.