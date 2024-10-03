Боярская мстит мужу-изменнику в новом сериале: первые кадры

«Для меня эта история, прежде всего, про то, что нельзя доводить отношения до той стадии, когда будет уже невозможно разговаривать друг с другом. Если замалчивать обиду, боль, даже просто неудобство и копить это внутри, когда придет время и этот нарыв вскроется, будет уже не остановить поток, это будет больно, кроваво, страшно и иногда необратимо», — комментирует Боярская.