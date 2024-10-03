Эндрю Гарфилд назвал условие своего возращения к роли Человека-паука

Эндрю Гарфилд впервые надел супергеройский костюм в фильме «Новый Человек-паук» 2012 года, а затем снялся в продолжении. От работы над третьей частью компания Sony отказалась из-за провала второго фильма. Гарфилд признался, что сильно переживал из-за этого. В 2021 году актер снова вернулся к роли супергероя в картине «Человек-паук: Нет пути домой» вместе с Томом Холландом и Тоби Магуайром.