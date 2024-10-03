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Эндрю Гарфилд назвал условие своего возращения к роли Человека-паука

Актер заявил, что мог бы вновь сыграть супергероя в новом фильме
Эндрю Гарфилд
Эндрю ГарфилдИсточник: Legion-Media.ru

Актер Эндрю Гарфилд заявил, что мог бы повторить роль Человека-паука в одном из будущих фильмов Marvel. Об этом он сообщил в интервью Esquire.

Он уточнил, что сыграл бы персонажа в достойной картине с отличной концепцией — уникальной и захватывающей, в которую зритель погрузился бы с головой.

«Мне нравится этот герой, он приносит людям радость. А если то, что я делаю, приносит радость, то и я сам становлюсь счастливее», — поделился Гарфилд.

Эндрю Гарфилд впервые надел супергеройский костюм в фильме «Новый Человек-паук» 2012 года, а затем снялся в продолжении. От работы над третьей частью компания Sony отказалась из-за провала второго фильма. Гарфилд признался, что сильно переживал из-за этого. В 2021 году актер снова вернулся к роли супергероя в картине «Человек-паук: Нет пути домой» вместе с Томом Холландом и Тоби Магуайром.

Летом 2023 года актер Том Холланд раскрыл, что состоит в чате «людей-пауков» с Магуайром и Гарфилдом. По словам Холланда, который впервые упоминал этот чат в 2021 году в беседе с BBC Radio 1, актеры периодически списываются и справляются, как у кого дела. Беседа называется «Спайдер-пацаны».

Ранее Эндрю Гарфилда заметили в компании новой возлюбленной.