Можно было бы обвинять сценариста — но сценарист тот самый, из той самой эпохи, что и «Особенности национальной охоты». Может быть, актерам не хватает харизмы и обаяния? Но ведь их отбирает и настраивает на игру режиссер. Может быть, и для него это чуждый, чужой стиль, и кого-то другого нужно было подбирать продюсеру?