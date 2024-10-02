Фильм на вечер: сюрреалистическая комедия о Сальвадоре Дали

О великом и ужасном Сальвадоре Дали снимают документальное кино. Для этого молодая французская журналистка должна взять у него интервью — но это оказывается не так-то просто.
Неуловимый и капризный художник все никак не может выкроить время, преподнося несчастной женщине все новые и новые экстравагантные сюрпризы.
Автор комедии «Даааааали!» — Квентин Дюпье, один из главных артхаусных режиссеров Франции и заслуженный мастер абсурдистского кино. Кому же еще снимать о гении сюрреализма? Градус безумия в этом фильме-перформансе увеличен в шесть раз — именно столько актеров играют легендарного испанца.