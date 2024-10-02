85-летняя звезда «Вечного зова» рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

«У меня ужасные скачки давления, просто караул. Сейчас собираюсь вызывать скорую помощь. Мне страшно, что соседей дома нет, не к кому даже обратиться. Хотела дойти до поликлиники самостоятельно, но боюсь», — заявила артистка.