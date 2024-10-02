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85-летняя звезда «Вечного зова» рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Народная артистка Тамара Семина пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем
Тамара Семина
Тамара СеминаИсточник: PersonaStars

Народная артистка РСФСР Тамара Семина рассказала, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Ее слова приводит издание «Абзац».

По словам 85-летней звезды фильма «Вечный зов», она боится самостоятельно пойти в поликлинику.

«У меня ужасные скачки давления, просто караул. Сейчас собираюсь вызывать скорую помощь. Мне страшно, что соседей дома нет, не к кому даже обратиться. Хотела дойти до поликлиники самостоятельно, но боюсь», — заявила артистка.

Ранее Тамара Семина призвала заново проверить Аллу Пугачеву на иноагентство.