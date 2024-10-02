85-летняя звезда «Вечного зова» рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Народная артистка РСФСР Тамара Семина рассказала, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Ее слова приводит издание «Абзац».
По словам 85-летней звезды фильма «Вечный зов», она боится самостоятельно пойти в поликлинику.
«У меня ужасные скачки давления, просто караул. Сейчас собираюсь вызывать скорую помощь. Мне страшно, что соседей дома нет, не к кому даже обратиться. Хотела дойти до поликлиники самостоятельно, но боюсь», — заявила артистка.
Ранее Тамара Семина призвала заново проверить Аллу Пугачеву на иноагентство.